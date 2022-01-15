Esnafa elektrik faturası şoku… 15 Ocak 2022 Çalar Saat Hafta Sonu

Metrekaresi düşük dükkanlara bile 7 bin TL elektrik faturası geldi… 15 Ocak 2022 Çalar Saat Hafta Sonu öne çıkan haberler yayında hemen izle!
FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr
FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S
Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor.
Türkiye’nin lider sabah haber programı Çalar Saat FOX’ta!
Bizi sosyal medyadan takip edin:
Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber
Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/
Podcast: https://anchor.fm/fox-haber