Esnafa elektrik faturası şoku… 15 Ocak 2022 Çalar Saat Hafta Sonu

Yazan:
Alaturka Online
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Metrekaresi düşük dükkanlara bile 7 bin TL elektrik faturası geldi… 15 Ocak 2022 Çalar Saat Hafta Sonu öne çıkan haberler yayında hemen izle!

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Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor.

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