Esnafa finansal okuryazarlık eğitimi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından, esnaf ve sanatkarlara bir yıl süreyle her ay 1 gün ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi hedeflenen iş birliği protokolü imzalandı.

Esnafların teknolojiye adaptasyonu amacıyla TESK ve danışmanlık şirketleri arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile esnaf ve sanatkarların pandemi sonrası yeni normal düzene hızlıca adapte olarak gelirlerini artırmak ve işlerini uluslararası standartlara taşımasını sağlamak amacıyla ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek.

Esnaf ve sanatkarlar, bir yıl süreyle her ay bir gün olarak düzenlenen eğitimlere bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden katılım sağlayabilecek.

“ESNAF TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYA HAZIR”

Finansal okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve sanatkarların teknolojiye uyum sağlaması için önemli bir adım atıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı geleneksel yapıdaki esnafımız yaşadı. Yeni teknolojiye ayak uyduramadığı için işsizlikten de en çok zarar gören kesim bizim kesim oldu. Ancak esnafımız geçmişten ders alıp geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya hazır. 22 Ağustos’ta başlayacak olan finansal okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve sanatkarlarımız işlerini uluslararası standartta geliştirme imkanına sahip olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)