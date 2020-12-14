Esnafa hibe ve faizsiz kredi desteği masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” sözlerinin ardından milyonlarca, esnafın gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

CNN Türk’ün haberine göre kabine toplantısına esnafın sorunlarını çözmek için bir de plan sunulacak. Bu çerçevede esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin verilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, pandemi bitene kadar da desteklerin devam etmesi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmının hibe edilmesi, bir kısmının ise uzun vadeli krediler ve faizsiz kredilerle karşılanabileceği vurgulanıyor.

Toplantıda alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

KAMUDAKİ KİRACI DA GÜNDEME GELECEK

Zor durumdaki esnaf için yapılacak düzenlemelerde esas olarak kira giderlerine odaklanılacak. Yani esnafın ödediği kiraya göre belirli bir oran belirlenebileceği ve hibe ile kredi desteklerinde bu oranın dikkate alınabileceği belirtiliyor. Kamuda kiracı olan işletmeler için nasıl bir plan geliştirilmesi gerektiği de bugün ele alınacak konular arasında olacak.