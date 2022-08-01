Esnafa yolculuk masrafı ağır geldi

Denizli’den İstanbul’a mal almaya giden tuhafiyeci esnafı, uçak ve seyahat acenteleri ile yolculuğun masrafı ağır gelince hep birlikte otobüs tutmaya başladı.

Selami AYDIN

Son dönemde girdi maliyetleri artan, asgari ücrete yapılan zamdan ciddi şekilde etkilenen küçük esnaf, masraflarından kısmaya çalışıyor. Denizli‘de giyim ve tuhafiye sektöründe faaliyet gösteren esnaflar, yolculuk masrafları ağır gelince çözümü bir araya gelerek otobüs tutmakta buldu. İstanbul’un çeşitli noktalarından ürün getiren esnafa düzenli olarak yaptıkları yolculuğun faturası ağır gelmeye başladı.

Uçak bilet fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle havayolunu kullanamayan esnaf, otobüs şirketlerinin Denizli – İstanbul arası gidiş dönüş fiyatının 950 lirayı bulmasıyla bu yöntemi de terk etti.

‘OTOBÜS TUTUP GİDİYORLAR’



Seyahat masraflarını düşürmek isteyen esnaf 45 kişilik gruplar halinde bir araya gelerek otobüs kiralıyor. Böylece gidiş dönüş masrafını 400 liraya kadar düşüren esnaf; “Aldığımız ürün altın oldu. Fiyatları arttı ama bunu çok fazla yansıtamıyoruz” diye konuştu.

Denizli’nin tanınmış esnaflarından Atalay Coza, “Hem yol masrafı fazla gelmeye başladı hem de geri dönüşte saatler uyuşmuyordu. Daha önce fuarlara giderken otobüs kiralıyorduk. Yine böyle yapalım dedik. 45 kişi bir araya gelip gidiyoruz. Böylece yolculuk daha ekonomik oluyor” diye konuştu.

‘MASRAFI 45’E BÖLÜYORUZ’



Kiraladıkları otobüsün masrafını 45’e böldüklerini belirten Coza; “Seyahat acenteleri gidiş dönüş 950 lira yazıyor. Bu yöntemle adam başı 400 liraya gidip geliyoruz. Daha önce uçakla gidip gelen de vardı. Artık fiyatlar çok yüksek. Esnaf içinde bulunduğu şartları değerlendirip ona göre tedbir alıyor. Daha uygun olduğu için bu yöntemi seçtik. Her şeye zam geldi.

Özellikle asgari ücret esnafa çok ciddi yansıdı. Alırken zamlı alıyorsun ama satmaya gelince ister istemez piyasa şartlarına uyuyorsun. İstanbul’dan hazır giyim ürünleri alıyoruz. Şu anda Almancı ve düğün sezonunu bekliyoruz. Özellikle düğünlerde geçen yılki gibi bir ortam yok” ifadelerini kullandı.

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