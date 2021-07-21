Esnafın ‘çalınır’ sözünü şaka sandı, döndüğünde şaşkına döndü

Şanlıurfa’da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Yaklaşık 7 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sakat kalan 67 yaşındaki Aziz Durmaz, birkaç ay önce eşinin altın bileziğini satıp kendisine akülü bir engelli aracı aldı. Durmaz, aracına binerek uzun zamandır görmediği arkadaşlarına bayram ziyaretine gitti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezine gelen Durmaz, aracını oradaki bir esnafa teslim etti. Esnaf ise aracın çalınabileceğini söyleyerek Durmaz’ı uyardı. Esnafın kendisine şaka yaptığını zanneden Durmaz, üst kattaki arkadaşlarının yanına gitti.

Birkaç saat arkadaşlarıyla birlikte oturup bayramlarını kutlayan Durmaz, indiğinde engelli aracının yerinde olmadığını görerek esnafa aracını sordu. Esnaf aracı görmediğini söyleyince polise haber verdi.

EŞİNİN BİLEZİĞİNİ BOZDURUP ALDI

Aracı eşinin bileziğini satarak aldığını söyleyen Durmaz şunları söyledi:

* Ben birkaç saatliğine bir yere uğradım. Engelli aracı yukarı çıkmadığı için buradaki bir esnafa teslim ettim. ‘Gözün burada olsun’ dedim. ‘Tamam’ dedi ve sonra da ‘çalabilirler’ dedi. ‘Buradan mal mı çalarlar, bu memleket bu kadar mı basitleşti’ dedim. Belki bana şaka yapıyor sandım.

* Felçliyim, 20 metre yürüyemiyorum. 7 senedir ben dışarıyı görmemişim. Bir vatandaş beni eve götürürse giderim, götürmezse burada otururum.

* Devlet güçlüdür, istese bunu hemen bulur. Kimse devletin üstünde olamaz. Kimse kendisini bir şey saymasın, ‘ben devletin üstündeyim’ demesin.

POLİS EVİNE BIRAKTI

Olay yerine giden polis ekipleri, akülü aracı kimin çaldığını bulmak için çalışma başlattı. Kimsesi olmadığı için evine gidemeyen engelli vatandaşı, polis ekipleri araçlarına bindirip evine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)