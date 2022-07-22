Esnafın ‘Diyarbakır Anneleri için aracı ol’ çağrısına Akşener’den yanıt

Samsunlu esnaf, Akşener’den Diyarbakır Anneleri’nin çocuklarının geri dönmesi için aracı olmasını talep etti. Akşener, “Türkiye’de sizlerin bunu istemeniz gerekiyor. Sizinkisi muhteşem bir öneri” diyerek esnafa yanıt verdi.

Samsun‘daki programını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ondokuzmayıs ve Terme ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bir esnaf Akşener’den Diyarbakır Anneleri’nin çocuklarının geri dönmesi için aracı olmasını talep etti. Akşener, esnafa şu yanıtı verdi:

* “Enteresan… Ben şeyden korktum, hakikaten yapılabilir…Ben 2019’da Antalya’da seslendim sayın cumhurbaşkanına, ‘Beni Suriye’ye gönder’ dedim. ‘Resmi olarak sen gönder’ dedim. ‘Gideyim, konuşayım, göç meselesini çözeyim’ dedim. Ama şöyle oldu; ölmüş anama gidildi. Ben bunu desem PKK’lı olur çıkarım. Türkiye’de sizlerin bunu istemeniz gerekiyor. Sizinkisi muhteşem bir öneri.”

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