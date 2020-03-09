Esnafın elektrik faturalarına yüzde 11 indirim kararı

Elazığ’da Sivrice merkezli gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mağdur olan kesimlerden biri de küçük esnaf olmuştu.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Fırat Elektrik Anonim Şirketi(AKSA) arasında imzalanan protokolle esnafların elektrik faturalarında yüzde 11 indirim yapılmasına karar verildi. Esnafların elektrik faturalarında bir yıl boyunca indirim yapılacağı belirtildi.

İNDİRİM TÜM ESNAF VE İŞLETMELERİ KAPSAYACAK

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

*Esnaf ve sanatkarlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Fırat Elektrik A.Ş. ile Esnaflar Birliği olarak tüm esnaflarımızın ve işletmelerini kapsayacak şekilde her ay gelecek olan elektrik faturalarına yüzde 11 indirim yapılması için ayın 6’sında Cuma günü sözleşme imzaladık.

*Bu ayın sonuna kadar bağlı bulundukları odalardan ücretsiz alabilecekleri yazılı ve onaylı belge ile başvuru yapabileceklerdir. Bu indirim süresi 1 yıl boyunca devam edecektir.

İLGİLİ HABER Bakan Kurum: Elazığ’da çadırda yaşayan depremzede kalmadı diyebiliriz İLGİLİ HABER Elazığlı depremzedeler hasar tespit sonuçlarına itiraz etti