‘Esnafın fatura ve kredileri ertelensin’ önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, Corona virüsün ülke üzerinde ekonomik etkileriyle baş edilmesi için başta kamu alacakları olmak üzere vatandaşların, ticari işletmelerin ve esnafın fatura ve kredi benzeri zorunlu ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını istedi. Önerge AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

“FATURA VE KREDİLER ERTELENSİN”

İYİ Parti’nin TBMM Başkanlığı’na araştırma komisyonu kurulması istemiyle verdiği önergede, “Corona virüsün ülkemiz üzerindeki ekonomik etkileriyle baş edilmesi için başta kamu alacakları olmak üzere vatandaşlarımızın, ticari işletmelerimizin ve esnafımızın fatura ve kredi benzeri zorunlu ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

YENİ KURULAN PARTİLERDEN DE ORTAK TALEP

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, “Finansal sektöre likidite sağlanmalıdır. Hazine, Merkez Bankası ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kredi faizlerinin silinmesi ana paranın enflasyona endekslenmesi suretiyle taksitlendirme getirilmelidir” önerilerini sunmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Krizin etkileri azalıncaya kadar vergi ve diğer kamusal mali yüklerde muafiyet, indirim ve erteleme gibi yöntemler uygulanmalıdır. Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri belirli sürelerle ertelenmelidir. Kredi kartı kullanımında ve tüketici kredilerinde kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Merkez Bankası, döviz likidite yönetimini etkin bir şekilde yapmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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