Esnaftan Akşener’e ‘ekonomi’ isyanı: Sıkıntımız krizdir!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Küçükçekmece’de esnaf ve vatandaşların dertlerini dinledi. Bir esnaf kira fiyatlarından yakınarak Akşener’e “Çare sizsiniz. Sizi bekliyoruz” diye seslendi. Akşener’e elektrik faturası isyanında bulunan esnaf, “Elektrik 3 sene önce yazın ortasında bana 2 bin 500 lira geliyordu. Bu kadar tasarruf etmeme rağmen 16 bin lira geliyor şu anda. Klima çalıştıramıyoruz. Sıkıntımız ekonomik krizdir” dedi.

Fatma VURGUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde devam etti. Akşener’e İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

“KAZANCIMIZDAN ÇOK KİRA ÖDÜYORUZ”

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Akşener, “İşleriniz nasıl?” sorusu yöneltti. Esnaf genel olarak elektrik faturalarından ve artan maliyetlerden şikayet etti.

Akşener’in girdiği bir kuyumcu ise işlerin durgunluğundan yakınarak, “Altının yükselişi ve insanların alım gücünün düşmesi bizi etkiledi. Bizim bu aralar bir diğer sıkıntımız da sahte altın. Piyasada 22 ayar yazıyor ama bir bakıyoruz 18 ayar. Vatandaşta mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz. Bizim de zarar etmemize neden oluyor. İşlerde çok düşüş var bir de kazancımızdan çok vergi ödüyoruz” diye konuştu.

Bir esnaf da kira fiyatlarından yakınarak Akşener’e “Çare sizsiniz. Sizi bekliyoruz” diye seslendi.

ESNAFIN FATURA İSYANI

Akşener, İstanbul’da esnaf ziyaretlerine Güngören ilçesinde devam etti. Akşener’in işleri sorduğu esnaf, “İşlerimiz çok şükür var ama zamlardan, ekonomik krizden dolayı şikayetimiz büyük. 10’a sattığımızı 15’ten alıyoruz. Krediye girdik. 2-3 sene içerisinde 200-300 bin liralık borca girdik. Sadece ben değil bütün esnaf bu sıkıntıyı yaşıyoruz” diye konuştu.

Elektrik faturasına da isyan eden esnaf, “Elektrik 3 sene önce yazın ortasında bana 2 bin 500 lira geliyordu. Bu kadar tasarruf etmeme rağmen 16 bin lira geliyor şu anda. Klima çalıştıramıyoruz. Sıkıntımız ekonomik krizdir” dedi.

AKŞENER: BİR ANNENİN İÇİMİZİ YAKAN FERYADI

Meral Akşener, İstanbul sokaklarda bir annenin feryadını dinledi. Eşinin üniversiteden ziraat mühendisi olarak mezunu olduğunu ancak iş bulamayıp fabrikada çalışmak zorunda kaldığını, üniversite mezunu çocuklarının da iş bulamayıp geçim sıkıntısı çektiklerini anlatan kadın, “İki kızım var hemşirelik yaptılar ama KPSS’ye giremediler. Eşim iş bulamıyor. Ben temizliğe gidiyorum. Böyle bir cumhuriyette yaşadığımız için çocuklarımı meslek sahibi edemedim. Okuttum o kadar evde oturuyorlar. Çocuklarımıza, gençlerimize rica ediyorum sahip çıkın” diye konuştu.

Dertli anne, “Bir anne olarak yalvarıyorum. Yani böyle nasıl bir Türkiye’de yaşıyoruz. Çocuklarımı çok güzel yerlerde bekliyordum olmadı. Ben sizin başa gelmenizi istiyorum” dedi.

O konuşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, “Binbir emekle okuttuğu çocuğunun, mesleğine kavuşamamasından dolayı canı yanan bir annenin, içimizi yakan feryadı… İktidarın yanlış politikaları yüzünden; gençlerimizin, ülkemizde kendisine bir hayat kuramadığı bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.



“BÖYLE BİR EVRAK İMZALADIYSAM TUT ENSEMDEN GEREĞİNİ YAP”

Meral Akşener, Küçükçekmece’de esnaf ziyaretinin ardından Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener, Güngören Tozkoparan Mahallesi’ndeki Barış Parkı’na geldi. Akşener’i Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği (TOZDER) üyeleri karşıladı. Akşener burada, TOZDER üyeleri ve mahallelerin ‘Kentsel Dönüşüm’ sorunlarını dinledi. Ardından parkta mahalleliye hitap etti.

Akşener, devleti yönetmenin ciddi bir iş olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı makamı herkesin cumhurbaşkanı olmakla yükümlü bir makamdır. 3 bakanlık vardır ki, ciddiyet timsali olmalıdır. Birisi İçişleri Bakanlığı, biri Milli Savunma Bakanlığı diğeri de Adalet Bakanlığı. Bu bakanlıklarda bakanlık koltuğunda bulunan insanlar dedikodu yapamaz, iftira atamaz. İçişleri Bakanı çıktı, Sayın Temel Karamollaoğlu ile benim Kandil ile evrak imzaladığımı anlattı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Ben Kandil gibi bir grupla ayrılıkçı, silahlı terör örgütünün mensuplarıyla böyle bir evrak imzaladıysam tut ensemden gereğini yap. Sayın İçişleri Bakanı tweet dizisi attı, öznesi bendim” diye konuştu.

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