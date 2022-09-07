Esnaftan Akşener’e: Yürüşüyünüz iktidar yürüyüşü olacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İstanbul Fatih’te ziyaret ettiği esnaf, “İnanıyoruz ki bu yürüyüşünüz iktidar yürüyüşü olacak. Bu değişimi biz de istiyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul’un Fatih ilçesinde esnafın dertlerini dinledi.

Akşener’in “İşler nasıl?” diye sorduğu esnaf, “Biz mücadele ediyoruz. Fiyatlar yükseldi diye bu işi bırakacak değiliz. Mücadele edeceğiz elimizden geleni yapacağız” dedi.

“PİYASADA ÇOK BÜYÜK SIKINTI VAR”

Esnaf, Akşener’e, “İnanıyoruz ki bu yürüyüşünüz iktidar yürüyüşü olacak. Bu değişimi biz de istiyoruz” diye konuştu.

Akşener’in ziyaret ettiği bir başka esnaf da “Gerçek anlamda doğruyu söylemek lazım çünkü artık günü gününü tutmuyor. Piyasada çok büyük sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

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