Esnaftan ‘sığınmacı’ isyanı: Bu şekilde devam ederse azınlığa düşeceğiz

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Hatay’a gelen İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, Antakya’da esnafı ziyaret etti. Aksoy ile eski otogar civarında (Halep çarşısı) sohbet eden esnaf, ildeki Suriyeli nüfusundan şikayet etti. Esnaf, “Bu şekilde devam ederse biz azınlığa düşeceğiz. Yahudilerin Filistinlilere yaptıklarını bize yapacaklar. Ama 10 ama 20 yıl sonra bunu yaşayacağız. Biz kendi topraklarımızdan sürgün edileceğiz” diye konuştu. Aksoy, ise “Hatay’da egemenliğimiz alarm veriyor” dedi.

Can ÇAPAR

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, birtakım temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi. Antakya’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Aksoy, bir esnafla ildeki Suriyeli nüfusuyla ilgili konuştu. Aksoy’un sosyal medyadan da paylaştığı videoda esnaf Suriyelilerden şikayet ediyor.

“SURİYELİLERİN GELİŞİYLE İŞ POTANSİYELİMİZ YÜZDE YÜZ DÜŞTÜ”

İlay Aksoy esnafa ilk önce son 10 yılda çarşıda yaşanan değişimi sordu. Esnaf Suriyelilerin Hatay’a geldikten sonra iş potansiyelinin yüzde yüz düştüğünü belirterek şunları söyledi;

“Bizim yaptığımız işi onlar yapmaya başladı. Bizim olanaklarımız onlar kadar değil. İş yeri açmada onların olanakları çok daha iyi… Vergiden muaf şekilde istediği işi yapabiliyor. Onlardan Türkler de alışveriş yapıyor. Onlar ürünlerini daha ucuza satabiliyor. Kar marjını daha düşük tutuyorlar çünkü vergi ödemiyor, yanındaki çalışan eleman kendi elemanıysa karın tokluğuna çalışıyor. Bizim Türklerin öyle bir durumumuz yok. Bu durum onları burada daha kalıcı hale getiriyor. Ancak olan bize oluyor. Bu durumda ekonomik güç dengesi değişiyor ve bu korkutuyor. Nüfus olarak da çok çok geliştiler. İlçeler komple Suriyeli oldu.”

“BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE BİZ AZINLIĞA DÜŞECEĞİZ”

Aksoy’un ikinci sorusu ise Suriyelilerin gündelik hayata entegrasyonuydu. “Mümkün mü?” diyen Soran Aksoy, esnaftan çarpıcı yanıt geldi. Esnaf soruya yanıtında; “Bu şekilde devam ederse biz azınlığa düşeceğiz. Bu elbette bir iki yıllık süreç değil. Bu şekilde devam ederse 10-20 yıl sonra biz azınlığa düşeceğiz. Entegrasyon olmayacak. Onlar kendi hayatlarını devam ettirecekler, çoğalacaklar. Yahudilerin Filistin’e yaptıklarını bize yapacaklar. Açık açık ben Hatay bölgesinde bunu görüyorum. Bu, çarşıdaki ortak fikir… Türkler bugün kendi topraklarında Suriyeli esnafın yanında işçi olarak çalışıyor. İşveren konumundan çıktık, işçi olduk” dedi.

“BAYRAM TATİLİNDE ÜLKENE GİDEBİLİYORSAN SENİN BURADA İŞİN YOK”

Esnaf, Suriyelilerin geri gönderilmeleri konusunda hükümetin adım atmamasından da şikâyetçi… Bolu Belediye Başkanı’nın Suriyelilere yönelik açıklamalarını hatırlatan esnaf, konuyla ilgili olarak; “Onun zam açıklamasını doğru buluyorum. Daha önce savaş var diyorlardı ama savaş bitti. Suriye normalleşti. Geldin, savaş bitti ve geri dön. Bakıyoruz, tatillerde gümrük ana baba günü. Sen tatil yapabiliyorsan senin burada işin yok” dedi.

“ÇARŞIDAKİ ESNAF GÜNÜ BİRLİK SURİYE’YE GİDİP GELİYOR”

Açıklamasında çarşıdaki Suriyeli esnaflardan günü birlik Suriye’ye gidip gelenlerin olduğunu söyleyen esnaf şu ifadeleri kullandı;

“Çarşıdaki esnaf günü birlik Suriye’ye gidip geliyor. Çarşının içinde Suriye’de yaşayan ancak günü birlik gelip burada dükkanını açan, Türkiye’de para kazanan ve günlük Suriye’ye dönen esnaf var. Artık biz ikinci sınıf vatandaş olduk.”

Aksoy, esnafla olan diyaloğunu “Hatay’da egemenliğimiz alarm veriyor” notuyla paylaştı.

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