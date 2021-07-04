ESO Başkanı: Elektrik kesintilerinin faturası sanayiciye çok ağır oldu

Eskişehir ilçelerinde yaşanan zamansın elektrik kesintileri tepkilere neden oluyor. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik kesintilerinin ilçelerdeki üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

İlçelerdeki sanayicilerin sürekli yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çeken Kesikbaş, üretim ve ihracatın arttığı bu günlerde yaşanan kesintilerin sıkıntılara neden olduğunu belirtti.

İlçelerdeki sanayicilerin bir kısmının kalitesiz dağıtım şebekelerinin yol açtığı elektrik kesintilerinden dolayı maddi olarak zarara uğradığının bilgisini veren Kesikbaş şöyle konuştu:

* Sanayicileri siparişlerini yetiştirmede verdikleri sözleri tutmakta zorluk çekiyorlar. Yetkililerden, elektrik dağıtımı ile ilgili olarak sanayi kuruluşlarımızın sorunlarına çözüm bekliyoruz. Bir yandan yüksek enerji maliyetlerinden mağdur olan sanayicilerimiz öte yandan yüksek fiyatlar ile elektrik almalarına rağmen sürekli kesilen kalitesiz elektrik alıyorlar.

* Elektrik kesintilerinin yaşadığı bölgelerde sıkça makinaların elektronik sistemlerinde arızalar meydan geliyor ve ciddi iş gücü ve makina onarım maliyetleri çıkıyor. Bu ayrıca milli servet kaybı anlamına gelmektedir. Eskişehir deki elektrik dağıtım şirketlerinden konuya hassasiyetle ilgilenmelerini ve sorunları acilen çözmelerini istiyoruz.

İlginizi Çekebilir Elektrikte duble çarpıldık!