Eşofman takımı sipariş ettiler, paketten çıkanı görünce şaşırdılar

Aydın’da yaşayan Nurcan-Fatih Bulut Çifti, internetten sipariş verdikleri eşofman takımı yerine kargodan gelen kutudakileri görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Giden paralarına değil dolandırıldıklarına yanan Bulut Çifti, yaşadıkları dolandırıcılık olayına kargo şirketinin de ortak olduğunu ileri sürdüler.

Aydın Efeler İlçe Merkezi Yedieylül Mahallesi’nde ikamet eden Nurcan Fatih Bulut Çifti, internetten beğendikleri bir eşofman takımını almak için sipariş ettiler.

Siparişin şeffaf poşet içerisinde geleceğinin belirtildiğini ileri süren Nurcan Bulut, şu ifadeleri kullandı;

“ENDİŞE ETMEYİN PARAYI ÖDEYİN”

*Ürün siparişini verdikten sonra MNG Kargo’dan ürün ile mesajlar geldi. Daha sonraki gün kargo görevlisi ürünü getirdi. Biz ürünün şeffaf poşette geleceği yönünde anlaşmıştık deyince kargo görevlisi ‘güvenilir site. Endişe etmeyin parasını ödeyin’ deyince parayı ödedik.

*Paketi açtığımızda eşofman takımı yerine çaput parçaları ile karşılaştık. Hakkımızı aramak için MNG Kargo’ya gittik. Ancak kargo şirketi bizi dolandıran göndericinin iletişim bilgilerini vermiyor.

*Bu durumdan dolayı dolandırılmamızda kargo şirketinin de payı olduğundan endişe ediyoruz. Aklımıza acaba kargo şirketi ile ortak mı diye bile düşündük. İşin parasında değiliz ama hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi dolandırdılar başkaları dolandırılmasın. İHA

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