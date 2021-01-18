ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 33’ü MLKP, sekizi DSİH, biri TKP/ML ve sekizi PKK üyesi 51 şüpheliden 47’si yapılan operasyon ile yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen biri PKK/YPG, dördü MLKP üyesi olmak üzere toplam beş şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Şüphelilerden 7 DSİH üyesi, 6 PKK/YPG üyesi, 25 MLKP üyesi olmak üzere toplam 38 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konularak haklarında adli kontrol kararı verilirken, 4 MLKP üyesi şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağının yanı sıra ev hapsi ile adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski İl Başkanı Pınar Türk ev hapsi cezası alırken, eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın tutuklandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve MLKP üyeliğinden gözaltına alındığı kaydedilen Orçun Masatçı’nın Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu, bir şüphelinin de ameliyat için hastanede olduğu, bu şüphelilerin adliyeye bugün sevk edileceği belirtildi. (İHA)



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