Espanyol Kulübü: 6 kişide corona virüsü pozitif!

Yazan:
Alaturka Online
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Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, İspanya kulübü Espanyol’u da kıskacına aldı. La Liga’nın köklü kulübünden yapılan açıklamada 6 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan 6 kişinin teknik ekip ve futbolculardan oluştuğu öğrenilirken hastalığı kapan kişilerin tedavilerine başlandığı ifade edildi. Virüsü kapan kişilerin hafif semptomlara sahip olduğu ve karantinada olduklarına dikkat çekildi.

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