Esper: ‘Irak’tan Çekilmiyoruz’

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’taki Amerikan askerleriyle ilgili politikalarında bir değişiklik olmadığını ve Irak’tan çekilmediklerini söyledi.

Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen Esper, Irak hükümetinden ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda bir talep almadıklarını belirtti ve Irak parlamentosunda alınan kararın da bağlayıcı olmadığına dikkati çekti.

Esper, “Benim bildiğim kadarıyla, Irak Başbakanı ya da Irak hükümetinden yasal mevzuatla ilgili ya da ABD güçlerinin çekilmesi konusunda bir talimat ya da talebe dair bir bildirim almadım” dedi.

Savunma Bakanı Mark Esper Irak’taki ABD askerlerinin “yeniden konumlandırılacağına” ilişkin tartışma yaratan mektuba değinerek, “Kafa karışıklığı yaratmak isteyenler olabilir. Irak’tan çekilmiyoruz. Bu konudaki politikamızda bir değişiklik yok” diye konuştu.

Esper, ABD’nin halen Irak’ta 5 binin üzerinde askeri bulunuyor. Bu askerler Irak güçlerine eğitim veriyor ve IŞİD’in kalıntılarıyla mücadele eden koalisyona öncülük ediyor.

“İran’dan gelebilecek her türlü misillemeye hazırız”

Mark Esper, İranlı general Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD operasyonunda öldürülmesine Tahran’ın bir şekilde misilleme yapacağını beklemek gerektiğini de söyledi.

“Bir şekilde misilleme yapacaklarını beklememiz gerektiğini düşünüyorum” diyen Amerikalı bakan, bu tür bir misillemenin İran dışında faaliyet gösteren İran destekli vekil gruplar üzerinden ya da doğrudan İran tarafından yapılabileceğini belirtti. Esper, “Her türlü ihtimale karşı hazırlıklıyız. Atacakları her türlü adıma biz de sonrasında karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.

“İran’la savaş değil diplomatik çözüm istiyoruz”

Esper, ABD’nin İran’la diplomatik çözüm istediğini ancak İran’ın gerilimi düşürmesi gerektiğini kaydetti.

Mark Esper, “ABD olarak İran’la bir savaş istemiyoruz. Diplomatik çözüm istiyoruz. Bunun için İran gerilimi düşürmeli. Daha fazla kan dökülmesini engellemek için İran masaya oturmalı” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “İran’da tarihi yerlerin hedef alınması yönünde emir alırsanız bu “illegal” emri uygulamak yerine istifa mı edersiniz?” sorusunu Esper, “Varsayım üzerine yorum yapmak istemem. Başkomutanın hukuk dışı emir vermeyeceğinden eminim. ABD ordusu her zaman çatışma hukuku çerçevesinde davranır” şeklinde yanıtladı.

“Günler içinde saldırı planlanıyordu”

Esper bir başka soru üzerine, İranlı general Süleymani’nin haftalar değil günler içinde hayata geçirmek üzere bir saldırı planladığını söylemenin daha doğru olacağını da kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Esper, “Süleymani’nin öldürülmesi öncesinde aldığınızı söylediğiniz istihbarata göre saldırı planı günler sonra mı haftalar sonra mı hayata geçirilecekti?” sorusuna cevaben, “Günler demek daha doğru bir değerlendirme olacaktır” ifadesini kullandı.