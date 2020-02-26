Esra Bayrak dünya şampiyonu! Tarihi başarı

Polonya´nın Torun şehrinde devam eden Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre stilinde piste çıkan özel sporcu Esra Bayrak tüm rakiplerini geride bırakarak, 8.06’lık derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Esra Bayrak bu derecesi ile son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşarak ayrı bir başarı elde etti. Esra Bayrak, 2016 yılından bu yana katıldığı her şampiyonadan altın madalya ile dönen milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 60 ve 100 metrede altın madalyanın sahibi olarak ayrı bir rekora imza attı.

Öte yandan özel sporcular tarihinde bir ilki başaran Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın´dan oluşan Kadınlar 4×200 Bayrak Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN: İSTİKLAL MARŞIMIZI DÜNYAYA DİNLETİYORUZ

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası´nda alınan madalyaları değerlendiren Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Özel sporcumuz Esra Bayrak dünya şampiyonu olarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. İlk günde Fatma Damla, altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur ve sevinç yaşatmıştı. 4×200 bayrak yarışında altın kızlarımız bir ilki başararak dünya üçüncüsü oldular. Bayrak yarışında yarışan özel sporcularımız Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın´ı ülkemize yaşattıkları bu gurur için tebrik ediyorum. Hedef 2020 Trisome Oyunları, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları olacaktır. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

25 Şubat Salı günü başlayan Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye ilk gün 1 altın, 2 bronz, bugün ise 1 altın, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 2 altın ve 4 bronz madalya kazanmış oldu.

Şampiyona 27 Şubat Perşembe günü yapılacak olan müsabakalar ile sona erecek.