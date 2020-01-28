Esra Erol’dan Elazığ için 1 buçuk milyon lira…

Sunucu Esra Erol, dün yaptığı canlı yayında Elazığ’daki depremzedeler için SMS çağrısında bulundu. Erol kısa sürede 1 milyon 375 bin TL topladı. Dünden buna toplanan güncel miktarı paylaşan Erol, toplam miktarın 1 milyon 581 TL’ye ulaştığını söyledi.

Erol, her gün canlı olarak yayınlanan programda Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede 1 milyon TL’ye ulaşan Erol, yardım yapan herkese binlerce kez teşekkür etti. Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL tutarında bağış toplayan Erol, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak miktarın 1 milyon 581 TL’ye ulaştığını söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM TIR’I GÖNDERİYOR

Öte yandan Erol, Elazığ’da depremden etkilenen çocuklar için bir TIR dolusu yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.