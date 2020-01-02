Esra Kızıldoğan kimdir? Esra Kızıldoğan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterini canlandıran Esra Kızıldoğan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Esra Kızıldoğan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ESRA KIZILDOĞAN KİMDİR?

Esra Kızıldoğan, 2 Aralık 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beyaz Gelincik dizisi ile yaşayan Esra Kızıldoğan; Masum, Ah Neriman, Yalan Dünya, Sultan, Leyla ile Mecnun, Bu Kalp Seni Unutur Mu ?, Zoraki Başkan, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Beyaz Gelincik gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterine hayat veren Esra Kızıldoğan, 1.70 metre boyunda, 58 kilo ve Yay burcudur.

Esra Kızıldoğan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Müge) (TV Dizisi)

2019 – Kronoloji (Esma) (Sinema Filmi)

2018 – Bozkır (Müesser Tahiroğlu) (TV Dizisi)

2017 – Sevda’nın Bahçesi (Ayşe) (TV Dizisi)

2017 – Masum (Feride) (TV Dizisi)

2017 – Bir Deli Sevda (Nermin) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Besime) (TV Dizisi)

2014 – Neden Tarkovski Olamıyorum? (Yonca) (Sinema Filmi)

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Mine) (Sinema Filmi)

2014 – Ah Neriman (Alev) (TV Dizisi)

2012 – Temel Anlaşma (Fabrika İşçi Başı) (Kısa Film)

2009-2012 – Uzaylı Zekiye (TV Dizisi)

2009 – Zoraki Başkan (Esra) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Kibar) (TV Dizisi)

2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Işıl Hoca) (TV Dizisi)

2008 – Bahtı Kara (Sinema Filmi)

2006 – Arka Sokaklar (Terörist) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Sinema Filmi)

2005 – Beyaz Gelincik (Diyar) (TV Dizisi)