ET PARÇASINI BU KADAR KUTSALLAŞTIRMAK ACINASI BİR DURUM; ESRA DERMANCIOĞLU’NDAN ŞAHANE AÇIKLAMALAR





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Elif Dürüst bu hafta sizleri Esra Dermancıoğlu'yla buluşturuyor. Esra Dermancıoğlu'nun oyunculukta tabuları neler? Cesaret onun için ne ifade ediyor. Çıkmazları neler? Elif Dürüst Ferda Art Platformu'nu ziyaret ediyor ve Eda Soylu'dan sanata dair bilgiler alıyor. Elif Dürüst soruyor, çağdaş sanatın önde gelenleri cevaplıyor. Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir