ETİ Maden binası doymak bilmiyor!

6 yılda kiraya 30 milyon lira ödeyen ETİ Maden Genel Müdürlüğü, yeni hizmet binasının peyzajı için kesenin ağzını açtı. Peyzaj için 8 milyon TL harcanacak.

Deniz AYHAN

Kiracı olduğu binaya 2012-2018 arası 30.6 milyon TL kira ödediği için gündem olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu kez de yaptırdığı yeni binayla dikkatleri üzerine çekti. 219.3 milyon liraya mal olan genel müdürlük binası inşaat aşamasında da tartışma konusu olmuştu. Elektronik Kamu Alımları Platformu verilerine göre TOKİ, 2015 yılında yeni hizmet binasının inşaat öncesi, inşaat aşaması ve inşaat sonrası danışmanlık hizmeti için 2.8 milyon TL ödedi. Ardından 22 Aralık 2016’da yeni hizmet binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için 95 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Son olarak da 2018 Mart ayında hizmet binası ikmal işlemleri için ihaleye çıkıldı ve 121.5 milyon TL daha ödendi.

219.3 MİLYON YUTTU!

Binanın maliyeti 219.3 milyon TL’ye ulaştı. Kurum bu kez de peyzaj ihaleleri ile gündeme geldi. 30 Mayıs’ta “Genel Müdürlük Binası Avlu Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine çıkıldı. Avlu peyzajı için 5.7 milyon TL ödendi. Ardından “Genel Müdürlük Binası Yanı Peyzaj Düzenlemesi yapım işi” ihalesi yapıldı. Bu çalışmaya da 2.4 milyon TL ödendi. Kurumun bir ayda peyzaj için ödediği tutar 8.2 milyon TL oldu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel geçen yıl TBMM KİT Komisyonu’nda kuruma ilişkin açıklamalarda bulunmuş, “Kendi binanız varken neden yüksek tutarlı binaya geçtiniz yani devletin binaları mı yok yani size bulamadı mı?” diyerek yüksek kiraları gündeme getirmişti.