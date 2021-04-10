Etik Komisyonu’ndan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Hakkında Soruşturma

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz’in ilgili seks ticareti yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu’nun Demokrat başkanı ve komisyondaki kıdemli Cumhuriyetçi üye konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, eski Başkan Donald Trump’ın sıkı destekçilerinden biri olduğu bilinen Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz’in Kongre kurallarını, yasalarını ihlal ettiğine ilişkin iddialardan haberdar olduklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz hakkında ilişkisinin bulunduğu 17 yaşındaki bir genç kızın seyahat masraflarını karşılayarak seks ticareti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Florida temsilcisi, şu ana kadar resmen suçlanmış değil.

Etik komisyonu liderleri, Kongre üyesi hakkındaki iddiaların cinsel uygunsuz davranış ve/veya yasadışı uyuşturucu kullanımı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda uygunsuz fotoğraf ve görüntü paylaşma, eyalet kimlik kayıtlarını kötüye kullanma ve kampanya fonlarını kişisel amaçla kullanma ve/veya rüşvet kabul etme, uygunsuz ikramiye ya da yasaların dışında hediye kabul etme gibi iddiaları kapsadığını kaydetti.

İstifa çağrıları

Kongre üyesi Gaetz’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Bir kez daha bu iddiaların yalan olduğunu ve tek bir kişi tarafından ismen doğrulanmadığını tekrarlıyoruz” denildi.

Eski Başkan Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Kongre üyesi Adam Kinzinger Gaetz’in istifa etmesi çağrısında bulunan ilk Cumhuriyetçi olmuştu.

Twitter’dan konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Kinzinger, “Matt Gaetz istifa etmeli” diye yazmıştı.

“Yakın arkadaşı seks ticareti ve dolandırıcılık davasında savcılarla işbirliği yapabilir”

Kongre üyesi Gaetz’in arkadaşı Floridalı eski vergi tahsilatçısı Joel Greenberg’ün seks ticareti ve dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında açılan davada suçunu itiraf etmesi bekleniyor.

Greenberg’ün avukatı Fritz Scheller Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eminim Matt Gaetz bugün kendisini rahat hissetmiyordur” demiş, avukatın bu sözleri Greenberg’ün Gaetz aleyhindeki soruşturmada federal savcılarla işbirliği yapabileceği ihtimalinin olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gaetz’in bugün Miami’deki Trump National Doral tatil otelinde düzenlenen “Amerika’yı Kurtaralım Zirvesi”nde konuşması bekleniyordu.

Söz konusu zirve, 6 Ocak’ta Trump yanlılarının Kongre saldırısından hemen önce Beyaz Saray yakınlarında miting düzenleyen Trump yanlısı “Önce Amerika İçin Kadınlar” oluşumu tarafından düzenleniyor.