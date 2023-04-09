55 F
Los Angeles
9 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemEtin başkentinde ucuz et kuyruğu

Etin başkentinde ucuz et kuyruğu

Alaturka Online
Alaturka Online

Yüksek enflasyon nedeniyle  vatandaşın alım gücü dibe kadar düştü. Artan gıda fiyatları vatandaşın tepkisini çekmeye devam ederken kırmızı etin kilogram fiyatı da 350 liraya kadar yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle Et ve Süt Kurumu’nun ardından şimdi de Tarım Kredi Kooperatif Marketleri önünde bugüne dek görülmemiş ucuz et kuyrukları oluştu.

KONYA’DA UCUZ ET KUYRUĞU

Türkiye’nin sığır ve koyun varlığında ilk sırada yer alan Konya’da Tarım ve Kredi Kooperatif Marketi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren ucuz et kuyrukları oluştu. Sınırlı sayıda gelen ve kilosu 150 lira olan kuşbaşı etleri ise kısa sürede tükendi.

“SİZ BİLMEZSİNİZ GENÇLER…”

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde ucuz et almak için metrelerce uzun kuyruk oluşturan vatandaşları görüntüledi. İktidarın her fırsatta 70-80’li yıllarda oluşan kuyruklardan bahsetmesine gönderme yapan Saydam, şu ifadelere yer verdi:

“Yer Konya. Siz bilmezsiniz gençler! Eskiden ekmek, yağ, gaz kuyrukları olurdu. Ekmek karne ile dağıtılırdı. Karne ne? Yani sınırlı sayıda alabiliyordunuz. Şimdi böyle mi? Piyasada 300 TL olan eti 150 TL ye alabilmek için kuyruk olmuş ve 1 kg alabiliyorsunuz. Karne var mı? Yok.”

Gündem
Önceki haber
Şişli’de araç devrildi, yaralılar var
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,435BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States