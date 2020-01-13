Etiyopya Başbakanı Ali’den Trump’a Nobel yanıtı: Şikayetini komiteye yapmalı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Nobel Barış Ödülü konusunda isim vermeden kendisini eleştiren Donald Trump’a yanıt verdi.

Güney Afrika’daki resmi temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmed, ABD Başkanı’nın konuya ilişkin şikâyetini Etiyopya’ya değil Nobel komitesine sunması gerektiğini belirtti. Ahmed, “Nobel’in bir kişiyi nasıl seçtiğine ilişkin bilgim yok” dedi.

Trump, Ohio’daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, “Bir anlaşma yaptım, bir ülkeyi kurtardım ve ardından duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor. Dedim ki: ‘Ne, ben bunun için bir şey yapmamış mıydım?’ Evet, ama biliyorsunuz, bu işler böyle” demişti.

ABD Başkanı, Etiyopya ve Abiy Ahmed’in isimlerini zikretmese de söz konusu konuşma, Etiyopya’da büyük tepkilere yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, Trump’ın Mısır ve Etiyopya arasında krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerinde ABD’nin ara buluculuğunu kastettiği yorumunu yapmıştı.

Nobel Barış Ödülü, geçen yıl ‘Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası işbirliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları’ dolayısıyla Afrika’nın en genç hükümet başkanı olan 43 yaşındaki Ahmed’e verilmişti.