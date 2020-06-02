ABUJA (AA) – Etiyopya'da kaçak avcılar 6 fili öldürdü.

Etiyopya Mago Ulusal Parkı Müdürü Ganabul Bulmi, fillerin su içmek için parkın dışına çıktığı sırada kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Olayın katliam olduğunu vurgulayan Bulmi, "Daha önce böyle bir olay görmemiştim. Bu olay Doğu Afrika'daki en büyük katliam." dedi.

Bulmi, fillere yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Olayın 26 Mayıs’ta yaşandığı ve avcıların hayvanların dişlerini çıkararak olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Geçen yıl kaçak avcılar tarafından 10 fil öldürülmüştü.

Etiyopya'da 1970'lerde 10 binden fazla fil yaşarken kaçak avcılık ve doğal dengenin bozulması nedeniyle bu rakam günümüzde 3 bine kadar geriledi.