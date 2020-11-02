Etiyopya'nın Oromia bölgesindeki saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Etiyoypa'nın Oromia bölgesinde dün yaşanan terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, masum insanların öldürülmesini kınadı.

Ahmed, "Etiyopya'nın düşmanları ülkeyi yönetmek ve yıkmak için and içmiş ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da kargaşa çıkarmak için sivillerin silahlandırıldığına dikkati çeken Ahmed, bu yolla etnik temelli çatışmaların çıkarıldığını kaydetti.

Oromia'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili tam bilgi verilmezken bölgeye asker konuşalandırıldığı bildirildi.

– Saldırı, Oromo Kurtuluş Ordusu tarafından yapıldı

Oromia bölgesi sözcüsü Getachew Balcha, saldırının dün akşam West Wollega’s Guliso bölgesinde yaşandığını ve hayatını kaybedenlerin arasında kadın, çocuk ile yaşlıların da bulunduğunu açıkladı.

Balcha, "Saldırı, Oromo Kurtuluş Ordusu tarafından bölgedeki halka psikolojik baskı uygulamak amacıyla gerçekleştirildi." dedi.

Görgü şahitleri ise silahlı kişilerin yaklaşık 200 kişiyi topladığını ve daha sonra insanların üzerine ateş açtıklarını açıkladı.

Bölgedeki 100'den fazla ev de ateşe verildi.

Doğu Afrika’nın en kabalalık ülkesi olan Etiyopya’da son yıllarda etnik ve siyasi çatışmalar tırmanışa geçti.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Başbakan Abiy Ahmed’in görevi devraldığı 2018'den bu yana artan etnik çatışmalarda, şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.