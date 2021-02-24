Etna yanardağı nerede, en son ne zaman patladı?

Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, İtalya’nın en büyük üç aktif yanardağından biridir olmakla birlikte yüksekliği en yakın rakibi Vezüv’ün üç katı, Stromboli’nin 3,5 katı kadar olduğu biliniyor.

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna yanardağı İtalya’da Sicilya’nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın aktif yanardağdır.

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna’nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ VE KORKU DOLU ANLAR YAŞATIYOR

İtalya’nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı gökyüzüne doğru yükselen lavlar ile izleyenlere “muhteşem” anlar yaşatıyor olmasının yan sıra hem yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe püskürttüğü lavlar ile hem de Etna’dan çıkan kül bulutunun 10 bin metreden fazla yükselmesi ile korku dolu anlar da yaşatıyor.

ETNA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI

Geçtiğimiz günlerde yeniden faaliyete geçen ve püskürtmelere başlayan Etna yanardağında son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

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