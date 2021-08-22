Etüd merkezlerinde ruhsat karmaşası

Ders evleri, etüt merkezleri gibi adlarla açılan yerlerin ruhsatını Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermediği ortaya çıktı.

MEHMET SERBES

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle 7 yıl önce tamamı kapatılan dershanelerin akıbetini sordu. Verdiği yanıtta 3530 özel dershaneden 1618’inin başka bir özel eğitim kurumuna dönüştürüldüğünü açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, 1912 dershanenin ise kapatıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı yanıtında özel öğretim kurumları mevzuatı kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen ve “Özel ders”, “Ders evleri” ve “Etüt merkezleri” adları ile faaliyette bulunan kurum bulunmadığını bildirdi. Gürer, “Okul dışında farklı derslerde öğrenciye eğitim veren, sınava hazırlayan yerler MEB’in kontrolünde değil mi?” diye sordu.