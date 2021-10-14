EÜAŞ’a ait Gebze Doğalgaz Çevrim Santrali satıldı

Gebze Dilovası doğalgaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirildi. İhaleyi 157 milyon liraya Çokaloğlu Metalurji Anonim Şirketi aldı.

AKP iktidarı Türkiye’nin en değerli arazilerini, kurumlarını, varlıklarını satmaya devam ediyor.

Son olarak özelleştirme kapsamındaki Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait 1 adet gaz türbini, 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali satıldı.

Santralle birlikte mülkiyeti Hazine’ye ait arazinin yüzde 50 hissesi ve bu alan üzerinde kurulu şalt sahası içindeki ekipmanlar da verildi.

İhaleyi 157 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Çolakoğlu Metalurji Anonim Şirketi aldı.

Satışla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

YARIM MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Kocaeli’deki Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 253,40 MWe kurulu gücü ile Türkiye’nin 74. Kocaeli’nin ise 2. büyük enerji santrali.

Santral ortalama 1.8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 506 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

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