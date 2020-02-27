EUCOM yetkilisi: Türkiye’nin Patriot talebine ilişkin henüz bir karar alınmadı

İdlib’de son dönemde yükselen gerilimin ardından Türkiye ABD’den Patriot füzesi talep ederken Washington, Türkiye’ye Patriot füzesi gönderilmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı.

Rus basınına konuşan ABD Avrupa Komutanlığı’ndan (EUCOM) bir yetkili, “Yeni bir gelişme yok. Talepten haberdarım ve bu konuda herhangi bir karar alınmadığından neredeyse eminim. Ayrıca belirtmek isterim ki, ABD ordusunun Türk ordusuyla çok yakın ilişkileri var, Türkiye NATO’daki en önemli stratejik partnerlerimizden biri. Suriye’deki dinamiklere ilişkin endişelerini anlıyoruz, buna büyük önem veriyoruz ancak Patriotlar hakkında yeni bir gelişme yok“ dedi.

EUCOM yetkilisi, Türkiye’nin Patriot talebi bağlamında Ankara ile Moskova arasındaki ilişkileri de yorumladı.

Türkiye’nin bulunduğu bölgede karşılıklı ilişkilerin başta Suriye konusunda olmak üzere farklılıklar gösterdiğini bildiğini belirten ABD’li yetkili, Türkiye ile Rusya’nın ilişkilerine önem verdiğinden emin olduğunun altını çizdi.

EUCOM yetkilisine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın aralık ayında S-400 füze savunma sistemleriyle ilişkili yaptırımların gündemde olduğu dönemde yaptığı, “Gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatılabiliriz” açıklaması da soruldu.

Yetkili şu yanıtı verdi: “Türkiye’yle askeri açıdan çok yakın ilişkilere sahibiz. Hem İzmir hem de İncirlik’te faaliyetlerimiz devam ediyor. Yapılan yorumlar hakkında bilgimiz var ancak bunun dışında bir şey söyleyemem.”