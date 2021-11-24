Euro yükselirken Reynmen’e kötü haber 

Pandemi nedeniyle Avrupa konserleri iptal edilen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, aldığı 200 bin Euro ön ödemeyi mahkeme yoluyla yapımcısına faiziyle birlikte geri ödeyecek.

Organizasyon şirketi Riba Events aracılığıyla Avrupa’da gerçekleşecek 500 bin Euro‘luk turne için Rıza Cerit ile Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş arasında Eylül 2019 yılında imzalar atıldı. Riba Events tarafından konser öncesi Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapıldı.

SALGIN KONSERLERİ İPTAL ETTİRDİ

Ancak salgın nedeniyle 2020 Mart’ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları getirilince konserler iptal oldu. İddiaya göre Fenomen Reynmen ödenen 200 bin Euro’yu iade etmedi.

DAVA AÇILDI

Rıza Cerit avukatı Eda Salman İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, “Riba Events, konserler için Reynmen’e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen’e ödediği 200 bin Euro’yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro’nun iadesini istiyoruz” denildi.

200 BİN EURO’YU İADE EDECEK

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya Rıza Cerit’in avukatı Eda Salman ve Reynmen’in avukatı katıldı. Mahkeme davanın kabulüne ve Reynmen’in 200 bin Euro’yu dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizle ödemesine karar verdi.

Avukat Eda Salman “Bu dava corona virüsü sebebiyle ertelenen organizasyonlar için mücbir sebep teşkil edilebileceğine dair emsal bir karar oldu” açıklamasında bulundu.