Euroleague’de 16. hafta geride kaldı! Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko maçları…

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Euroleague’de 16. hafta maçları tamamlandı.

Geçen sezon final oynadığı Euroleague’de bu sezonun da başarılı takımlarından Anadolu Efes, sahasında İsrail’in Maccabi FOX ekibini 99-79 mağlup etti ve 13. galibiyetine ulaştı. Ergin Ataman’ın öğrencileri, 3. girdiği haftanın ardından averajla 2. sıraya yükseldi.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise İspanya temsilcisi Valencia’yı ağırladığı maçı uzatmada 100-98 kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.

Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Panathinaikos’u 87-75, Barcelona ise Olympiakos’u 90-80 yendi. İki İspanya takımı da 13. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia Basket | Euroleague Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ile Euroleague`de normal sezon heyecanı devam etti. Temsilcimiz ilk üç periyodunu önde götürdüğü ve son çeyreğe 70-59 önde girdiği maçta rakibinin 84-84 ile maçı uzatmasına engel olamadı. Uzatmada üstün oynayan Fenerbahçe yine rakibinin dönüşüne engel olamadı ve üst üste hatalarla parkeden 100-98 mağlup ayrıldı. İlgili Haberi Oku

SONUÇLAR

Euroleague’in 16. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-75

Anadolu Efes-Maccabi FOX (İsrail): 99-79

ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya): 81-57

Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 75-87

ASVEL (Fransa)-Khimki (Rusya): 92-88

Zenit (Rusya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 58-65

Fenerbahçe Beko-Valencia (İspanya): 98-100

Bayern Münih (Almanya)-Zalgiris (Litvanya): 73-98

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 90-80

PUAN DURUMU

Euroleague’de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: