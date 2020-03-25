Euroleague’den sezonun kalanı hakkında flaş açıklama!

Euroleague yönetimi, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve Euroleague ile EuroCup’ta sezonun kalanının nasıl devam edeceği yönünde çizdikleri yol haritasını paylaştı.

Açıklamada, “Müsabakalar, sağlık otoriteleri ve yerel hükümetlerin tavsiyeleri doğrultusunda, tüm katılımcılar için elverişli şartlar oluştuğunda devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Euroleague önceliğini, “2019-20 Euroleague sezonunun mevcut formatıyla, yani kalan normal sezon maçları, play-off maçları ve Final Four oynanarak bitirilmesi önceliğimizdir. Bu, sezonun yüksek ihtimalle mayıs ayının ilerisinde biteceği ve gerekirse maç sıklığının yoğunlaşacağı anlamına gelmektedir” ifadeleriyle belirtirken aynı önceliklerin EuroCup sezonu için de geçerli olduğunun altını çizdi.

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“Sadece şartlar gerektirdiği takdirde aktive edilecek olan, potansiyel alternatif müsabaka sistemlerini analiz etmeye devam edilecektir” ifadesi de açıklamada yer alırken Euroleague yönetiminin yine gerekmesi halinde finansal fair-play uygulamalarında kulüplere bir esneklik de sağlayacağının altı çizildi.

Euroleague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko mücadele ederken, EuroCup’ta ise TOFAŞ, çeyrek finale yükselmiş ve Yunan ekibi Promitheas Patras’la eşleşmişti.