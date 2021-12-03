Euro’nun patronundan faiz ve enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun 2022’de gerileyeceği yönünde öngörüde bulundu. Lagarde faiz artırımının yüksek ihtimal olmadığı ancak gerekli koşullar oluşursa gereken adımları atacağı yönünde sinyal verdi.

Sozcu.com.tr

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, fiyat artışlarının 2022 ortasında sona ereceğini ve 2022’de faiz artırımı ihtimalinin düşük olduğu sinyalini verdi.

Lagarde Reuters Next konferansında aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

Enflasyonun 2022’de gerileyeceğini ve hedefe doğru ilerleyeceğini öngörüyoruz” diyen Lagarde, faiz artırımı ile ilgili olumsuz sinyal verdi.

ENERJİ FİYATLARI ETKİSİ

Lagarde enflasyonda şu anki yükselişte petrol ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu, gelecek sene burada da önemli bir düşüş olacağı yönünde tahminlerde bulunurken arz sıkıntılarının fiyatlara baskı yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Koşullar oluşursa faiz artırımı konusunda tereddüt etmeyeceklerini belirten Lagarde, 2022’de faiz artırımına gidilmesi çok olası olmadığını da sözlerine ekledi.

SATIN ALMA PROGRAMI MARTTA SONA ERİYOR

Lagarde, “Mevcut koşullar altında Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı’nın (PEPP) Mart ayında sona erdirileceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Lagarde, euro bölgesindeki işsizliğin ABD’ye kıyasla daha yüksek olmasının bu alanda bir durgunluğa işaret ettiğini belirtti.

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