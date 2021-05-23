Eurovision’da ortalığı karıştıran iddia: Birinci test yaptıracak

Damiano David canlı yayında oturduğu masanın köşesine yaslanıp öne eğildiği anların uyuşturucu kullandığı şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi.

Ünlü vokalist, pazar sabahı düzenlediği basın toplantısında, “Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Lütfen çocuklar. Bunun gerçek olduğunu söylemeyin, kokaine hayır” sözleriyle hakkındaki iddiaları yalanladı.

Euronews’ta yer alan habere göre Eurovision organizatörleri, şarkıcının ülkesine döndükten sonra gönüllü uyuşturucu testi yaptıracağını dile getirdi.

Görüntüde, grup canlı yayında zaferini kutlarken, şarkıcının yüzünü masaya doğru eğildiği görüldü ve bu durum şarkıcının uyuşturucu kullandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Damiano David ise gitarist arkadaşı Thomas Raggi’nin bir cam bardak kırdığı için o anda aşağı doğru baktığını söyledi.

Eurovision Şarkı Yarışması’nı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği’nden (EBU) yapılan açıklamada da, masanın etrafında bulunan cam kırıklarının, David’in sözlerini kanıtlar mahiyette olduğu ancak görüntülerin daha dikkatli şekilde inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

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