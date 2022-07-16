Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi

Ankara Sincan’da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tornavida ve yumruklarla saldırırken, yaşananlar görüntülendi.

Olay Sincan Selçuklu Mahallesi 40 sokakta meydana geldi. Ev sahibi M.B. ile kiracısının oğlu O.K. arasında tartışma çıktı.

Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu. Ev sahibi Bilgin otomobilinden aldığı bir tornavida ile kiracısının oğlu olan O.K.’nin üzerine yürüdü.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga daha da büyümeden sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafına alarak karakola götürdü. İHA

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