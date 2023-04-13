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13 Nisan 2023
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Ev sahibi terörü: Çıkmazsan, karını vururum

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara’da öğretmen olan Doğukan Okan Yıldız, eşi ile birlikte 4 yıldır kirada oturdukları evlerini, sözleşmelerinin devam ettiğini gerekçe göstererek tahliye etmesi istenince, ev sahibinin oğlu tarafından tehdit edildi.

Kendilerine silahla geleceği ve kim çıkarsa vuracağı şeklinde mesajlar atan Özkan Kızılkaya, Doğukan Okan Yıldız’ı korkutarak evden ayrılmaya zorladı. Olayın ardından Yıldız, tehditlerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÜZDE 50 ZAM YAPTIK

Doğukan Okan Yıldız, olayın yaşandığı dönemde eşinin 7.5 aylık hamile olduğunu ve durumdan olumsuz etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

– Ev sahibi, oğlunun boşanacağını ve evde oğlunun oturacağını söyledi. Fakat bize samimi gelmedi. Ev sahibinin oğlu bizi aradı tehdit etti. Tehditleri, “Sen o evden çıkmazsan seni vururum, karını, çocuğunu vururum” şeklindeydi. Ertesi gün alkollü olduğu gerekçesiyle özür diledi.

– Oğlunun 10 yıl önce boşandığı ortaya çıktı. Evde oturduğumuz sürede de ev sahibine yüzde 50 zam yaptık. Olay para değildi, ev sahibi samimi değildi. şim 7.5 aylık hamileydi, mesajları gördüğünde sancılandı, hastaneye gittik. Tehditlerden dolayı evi boşattık. Haksızlığa uğradık ve şimdi tehditlerden dolayı tekrar suç duyurunda bulunduk.

MESAJLARI ATTIĞINI KABUL ETTİ

Ev sahibinin oğlu Özkan Kızılkaya da tehdit mesajlarını gönderdiğinde alkollü olduğunu söyleyerek, “Ertesi gün kendisini arayıp özür diledim. Evi, kendim oturacağım için boşaltmasını istedik. Ama evden çıkmayınca böyle bir olay yaşandı” dedi. (DHA)

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