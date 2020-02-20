Ev sahibinden ahlaksız teklif: Fotoğrafını gönder kiranı indireyim

İngiltere’nin Kent bölgesinde yaşayan Georgia Linehan, bir web sitesi üzerinden kiralık ev aramaya başladı. Kriterlerine uyan bir ev dikkatini çeken genç kadın, ev sahibiyle telefon vasıtasıyla iletişime geçti.

Ev sahibi dairenin detaylı fotoğraflarını Linehan’a gönderirken, adresi ve diğer bilgileri de paylaştı. Genç kadına bir teklifi olduğunu ve kabul ederse 200 sterlinlik kira indirimi yapacağını söyleyen adam, kendisinin bir model ajansı olduğunu öne sürdü.

Kiracılardan bazılarının kendisiyle çalıştığını iddia eden adam, genç kadından her ay memelerinin fotoğrafını göndermesini istedi. Duyduğu ahlaksız teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Linehan, durumu sosyal medyada paylaştıktan sonra ev sahibine siteye şikayet etti.

Daily Star’a açıklama yapan site yetkilileri ise ilan sahibiyle ilgili soruşturma yaptıklarını açıkladı.

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