Ev sahibini öldüren kiracıya 15 yıl hapis cezası

İstanbul Kağıthane’de ev sahibi Şenel Tombul iddiaya göre kiracısı Hamza Çıkrıkçı hakkında eve yabancı uyruklu kadınlar getirdiğine yönelik şikayetler aldığını, komşuların rahatsız olduğunu ileri sürerek evden çıkmasını istedi. Kira kontratı biten Hamza Çıkrıkçı’yı uyarmaya giden ev sahibi Tombul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonucunda kiracı, ev sahibini göğsünden vurarak öldürdü.

OLAY MÜTALAADA ANLATILDI

Olayın ardından tutuklanan Hamza Çıkrıkçı hakkında ‘’Kasten öldürme” ve ‘’Ruhsatsız silah bulundurma suçundan dava açıldı.

Geçtiğimiz celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Çıkrıkçı’nın maktulün evinde kiracı olduğunu ve daha önceden sanıkla maktul arasında evin tahliyesi ve evde yabancı uyruklu kadınların kalmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Evde yabancı uyruklu kadınların kalmasına yönelik komşuların rahatsız olduğuna yer verilen mütalaada, sanığın kontrat süresinin dolduğu kaydedildi. Savcı, Hamza Çıkrıkçı’nın “Haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

OLAYIN KİRAYLA ALAKASI YOK

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Hamza Çıkrıkçı ve ölen ev sahibinin şikayetçi eşi Hatice Çıkrıkçı ve oğlu Mehmet Çıkrıkçı avukatlarıyla katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan şikayetçi avukatı, ‘’Mütalaada belirtildiği gibi taraflar arasında kira ücretiyle alakalı bir konu yok. Evde yabancı uyruklu bayanların kalmasıyla alakalı şikayetler üzerine maktulün sanığa evi boşaltmasını istemiştir. Olay günü anahtar teslimi için eli ve oğlu aşağı iniyor. Sanık ‘’Muhatabım siz değilsiniz, babanız gelsin” diyor. Maktulün gelmesiyle devam eden olay meydana geliyor” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

CİNAYETİ HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLEDİ

Şikayetçi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık son savunmasında pişmanı olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirterek ‘’Haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında takdir indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 15 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca sanığa ‘’Ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık hakkında olay yerinde bulunan Şenel Tombul’un eşi Hatice Tombul ve oğlu Mehmet Tombul’a yönelik ‘’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Kararın okunmasının ardından oğlu Mehmet Tombul tepki gösterdi. Tombul, ‘’Adam öldürmenin cezası bu ülkede 15 yıl. Adam öldürüyor diğer iki kişi üzerine ateş açıyor. Buna haksız tahrik veriyor” dedi.