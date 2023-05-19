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19 Mayıs 2023
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Ev sahibinin oğlu, kiracıyı bıçakladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde çarşamba günü saat 10.30 sıralarında iddialara göre, kiracı Serkan K. ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında kira tartışması yaşandı.

Serkan K. caddede yürüdüğü sırada Kerem G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Serkan K. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Kerem G. olay yerinden kaçtı. Olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Kerem G.’nin yolda yürüyen kiracıya saldırarak bıçakladığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri tarafından Kerem G. gözaltına alınırken, Serkan K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Alaturka Online
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