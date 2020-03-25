Evcil hayvandan korona bulaşmaz denildi Büyük ve küçükbaş çiftliği olan vatandaşlar için de geçerli





Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de pet hayvanlarından covid 19 virüsünün geçip geçmeyeceğiydi. Veteriner Hekim Altuğ Özer, “Hayvanlardan koronavirüs bulaşmamaktır. Kedi ve köpeklerdeki koronavirüs formları mide ve bağırsaklara yerleşip orada bir takım problemler ortaya çıkarır. Oysa insanları enfekte eden Covid 19 formları solunum yolları enfeksiyonlarıdır” dedi