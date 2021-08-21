Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evinde engelli, hasta ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yakınlarına bakan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı veriliyor. İl il yatırılmaya devam eden maaşlar şu ana kadar 28 şehirde banka hesaplarına yattı.

Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına ya da hastasına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER

Evde bakım maaşı yatan iller arasında; Bolu, Tokat, Uşak, Kırklareli, Samsun, Diyarbakır, Aksaray, Sakarya, Kırıkkale, Ordu, Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, İstanbul, Konya, Zonguldak, Ankara, Karabük, Bilecik, Gaziantep, Afyonkarahisar, Kocaeli, Kayseri, Aydın, Adana yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.