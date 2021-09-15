Evde bakım maaşı yatırılmaya başladı: Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.
Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı birçok ilde hesaplara yatmaya başladı.
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER
1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman
24- Mersin
25- Bursa
26- İzmir
27- Adana
28- Tekirdağ
29- Aydın
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.
Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.
Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.
Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.
Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.