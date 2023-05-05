Evde çıkan yangında anne ve oğlu öldü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı kırsal Çomakdağ Mahallesi’ndeki bir evde bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen’in yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ağır yaralanan kızı Pınar Dağdelen ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yangında hayatını kaybeden anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen’in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Pınar Dağdelen’in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine giden Milas Belediye Başkanı CHP’li Muhammet Tokat, yaşamını yitirenlerin yakınları ile görüştü. Tokat “Güne Çomakdağ-Kızılağaç Mahallemizden gelen acı yangın haberiyle uyandık. 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve bir kızımızın yaralı olarak kurtulduğu olay yerine giderek, incelemelerde bulunduk. Henüz bilinmeyen nedenle evlerinde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybeden Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen’e Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtulan ve tedavisi devam eden kızımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.