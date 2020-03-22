‘Evde kal’ çağrısı yaptı, nargile kafede yakalandı!

Bundesliga ekibi Schalke’de forma giyen Amine Harit, corona virüs nedeniyle dünyanın zorlu süreçten geçtiği günlerde örnek olması gerekirken büyük bir hataya imza attı.

Almanya Ligi’nin köklü kulübü Schalke 04’te futbol hayatını sürdüren Amine Harit, corona virüsün yayıldığı günlerde yaptığı hareketle tepki topladı. Kulüpler ve futbolcular kendini karantinaya alırken Schalke 04 cephesinde Amine Harit kuralları ihlal etti.

22 yaşındaki futbolcu, 17 bin kişide corona virüs vakasının pozitif çıktığı Almanya’da ‘evde kal’ çağrısı yaptığı gün, nargile kafeye gitti.

Bild’de yer alan habere göre; genç oyuncu corona virüs salgını sırasında gece yarısı nargile içmeye gittiği için kulüp tarafından uyarıldı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak” ifadeleri kullanıldı. Almanya’da sportif organizasyonlar 2 Nisan’a kadar yapılmayacak.

22 yaşındaki Fransız futbolcu geçtiğimiz yaz Nusret’in Mykonos’taki restoranını ziyaret etmiş ve böyle poz vermişti. Bu sezon Schalke formasıyla 24 maçta 6 gol 4 asistlik performansa imza atan Harit, Nusret’e olan hayranlığı ile biliniyor.