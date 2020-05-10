“Evde Kal” çağrısının değiştirdiği hayatlardan kesitler tuvale yansıdı

ANKARA (AA) – ABDULLAH YASİN GÜLER – Ressam Ebubekir Aydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlatılan "Evde Kal" çağrısıyla değişen yaşamlardan kesitleri tuvaline aktardı.

Aydın, AA muhabirine yaptığını açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı bir sanatçı olarak kayıtsız kalınamayacağını belirtti.

Duygu yoğunluğunu diri tutarak üretmek isteyen sanatçıların, dingin ve huzur veren atmosferden beslenebileceğini belirten Aydın, bunun yanı sıra geçmişte yaşanan insanlığı tehdit eden salgınlardan, büyük küresel krizlerden, savaşlardan, siyasi bunalımlardan ve afetlerden de etkilenerek eserler ortaya çıkarılabildiğini dile getirdi.

Kovid-19 salgın sürecinde yaptığı her resmin ayrı bir tecrübeyi anlattığını aktaran Aydın, "Devletimizin başlatmış olduğu 'Evde kal' çağrılarına büyük bir özveriyle ayak uyduran Türk halkının yaşam alanlarını ve bu alanlarda geçirdiği zamanı tuvale yansıtarak ölümsüzleştirmek istedik." diye konuştu.

Aydın, bu süreçte başta aile kavramı olmak üzere, yakın akrabalar, eşler, dostlar üzerine daha duyarlı hale gelindiğini ve ortak kazancın insani vasıfların parlayarak ortaya çıkması olduğunu ifade etti.

Özün, hislerin, insanı insan yapan değerlerin tekrar masaya yatırıldığına işaret eden Aydın, "Bu seri çalışmalar, sosyal mesafenin olmadığı, hemen yanı başımızda yaşananı görüp tepki vermediğimiz duyguları yansıtıyor. Hayatın içinde zaten var olan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği kısa ama etkili anın tuvallerdeki iz düşümüdür." dedi.

– "Duygu kırılmalarının en üst seviyede olduğu bir dönem"

Pandemi sürecinin ruhsal olarak insanları etkilediğine vurgu yapan Aydın, "Duygu kırılmalarının en üst seviyede olduğunu varsaydığımız bu kara günlerde sanatın aydınlatıcı, insanları birbirine bağlayıcı işlevini tekrardan gösterdiğini fark ettik." dedi.

Etkin dijital ortamlar aracılığıyla insanlar arasında sanatsal etkileşimler olduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede bakıp geçtiğimiz ve tükettiğimiz resimlere, fotoğraflara ve filmlere bu süreçte daha dikkatli baktık, inceledik. Üzerine düşünüp değerlendirme çabası içine girdik. Sanat yapıtını inceleyip sorgularken farklı açılardan bakarak, yeni fikirler ve kavramlar üzerinde yoğunlaştık. Bunun yanı sıra yeni sesler ve enstrümanlar keşfettik. Sanat, moral ve motivasyon aracı haline dönüştü bir bakıma. Bu süreçte çalışmayıp üretimden uzaklaşmak yerine, umutla gayret sarf ederek yeni şeyler keşfedip öğrenerek krizi fırsata dönüştürmek gerekiyor. Bu süreci en az hasarla atlatıp geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerleyebilme bilinciyle hareket etmek çok önemli."

Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ressam Ebubekir Aydın'ın, Devlet Resim ve Heykel Yarışması başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası resim yarışmalarından ödülleri bulunuyor.