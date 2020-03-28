Evde kal da, nasıl kalalım Türkiyem!

Trabzonlu esnaf Hasan Yazıcı, binlerce beğeni alan sosyal medyadan paylaştığı videosunda şunları söyledi: Ben evde kalamıyorum. Dükkanımı açmak zorunda kaldım. Hükümetin açıklamış olduğu destek paketi tamamıyla patlak bir balon.

Hatta uçan bir balon, uçuyor, gidiyor. Çünkü yok gerçekliği. Halk Bankası’nın esnafa 25 bin TL koşulsuz kredi vereceğini, 25 bin TL de ticari kart vereceğini bangır bangır bağırdılar. Yalan. Öyle bir şey yok.

Halk Bankası’nın istediği evrakları okusanız. Türkiye’de şu anda öyle bir esnafın olma şansı yok zaten. Bir abim ne güzel yazmış.

Müsteşar olur

O şartlarda olan bir esnaf zaten Maliye Bakanlığı’nda müsteşar olur. Aynen öyle. Belki 18 sene önce vardı ama şu an yok. Neyin paketini açıklamışsınız. Esnafı, vatandaşı koruyan bir şey yok.

Çıkmış ‘elektriğe zam yok’ diyorlar. Ya bu millet elektrik kullanamayacak. Allah aşkına tacizcileri, tecavüzcüleri, o şerefsizleri düşündüğünüz kadar milleti düşünün. Milleti eve tıktınız, evde aç duruyor aç. Dua edin. Ya her gün dua ediyorum. Ama ne oluyor.

Bakın devlet yetkilileri. Adam gibi ‘Biz bir şey yapamıyoruz, para yok’ deyin anlayalım. Onu da anlayamıyoruz ya. Kanal İstanbul ihalesi yapıyor. Biz evden çıkamıyoruz. İhaleye gelen evinde oturmuyor mu? Ülke elden gitmeden millete yardım edin. Varak desenli odalarda oturmaktan azıcık çıkın.

Esnafın, vatandaşın halini görün. İnsanlığa bir hizmet etmiş olun 19 yıllık iktidarınız doğrultusunda.

ÇALIŞMAZSAM EKMEK YOK

Trabzonlu esnaftan sonra bir TIR şoförünün şu feryadı yayıldı sosyal medyada: Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba.

Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem.

Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür.