“Evde kal Türkiye” çağrısıyla akaryakıt istasyonlarındaki trafik yüzde 40 düştü

İSTANBUL (AA) – Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "'Evde kal Türkiye' çağrılarına uyan tüketicilerin bu doğru davranışları, özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 düşürdü." ifadesini kullandı.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Varlık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen başarılı mücadelede Sağlık Bakanlığı’nın “zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması” uyarılarının önemine değindi.

Pandemi sürecinde özellikle temel ihtiyaçların karşılanması adına çalışmalarına devam eden kişi ve kurumlar için, Aytemiz gibi tüm sektör oyuncularının hizmetlerini kesintisizce devam ettirdiğini kaydeden Varlık, bu konuda iyi bir sınav verildiğini belirtti.

Varlık, ülke genelindeki Aytemiz istasyonlarında gereken bütün hijyen tedbirlerinin alındığını belirterek, önceden yatırımları tamamlanmış temassız ödeme hizmeti ile tüketicileri ağırladıklarını, sahip oldukları terminalleri ile de sektöre kesintisiz destek verdiklerini kaydetti.

– "Sektör tüm paydaşları ile uyum içerisinde"

Erol Varlık, akaryakıt istasyonlarının gerek salgınla mücadelede ve gerekse de normalleşme sürecinde çok önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, “Talebin daraldığı ve maliyetlerin arttığı bu sıra dışı dönemde dağıtıcı ve istasyonların faaliyetlerinin sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde sürmesi için sektör dernekleri kanalı ile Enerji Bakanlığı ve EPDK’ya bazı öneriler sunduk, bu önerilerin her zorlu dönemde olduğu gibi ilgili kurumlarca dikkate alınacağına olan inancımız tam. Bu vesile ile ikmal ve hizmetlerde aksama olmaması adına görevlerini sürdüren başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, rafineri, dağıtım, ikmal, akaryakıt bayilerine ve tüm istasyon çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs döneminde tüketici davranışlarında ciddi değişimler izlendiğini belirten Varlık, şunları kaydetti:

“Aytemiz olarak hepimizi etkileyen bu süreçte sorumluluklarımızın bilincinde olarak tüm faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürürken, her zaman olduğu gibi tüketici ihtiyaç, beklenti ve davranışlarını da ölçümlüyoruz. 'Evde kal Türkiye' çağrılarına uyan tüketicilerin bu doğru davranışları özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 düşürdü. Ancak değişen tüketici davranışları ve düşen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle öncesindeki döneme oranla araç başına satışlar yükseldi."

– "Tüketicilere sosyal mesafe alanı yaratan hizmetler yükselecek"

Aytemiz Genel Müdürü Varlık, çalışanlarının ve tüketicilerinin sağlıklarını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguladıklarını bildirdi.

Varlık, "Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan 'temassız mobil ödeme'ye yönlendiriyoruz. Bu sayede müşterilerimiz sadece cep telefonlarını kullanarak, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç duymadan kolay ve güvenli bir şekilde ödemelerini yapabiliyorlar. Mobil ödeme sistemlerimiz üzerinden yapılan satışların bir önceki aya göre yüzde 30 artması da bu konudaki davranış değişikliğinin bir göstergesi oldu." açıklamasını yaptı.

Salgınla mücadeleye katkıda bulunmak için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile irtibat kurduklarını bildiren Varlık, "Büyük bir dayanışmaya ve el ele vermeye ihtiyaç duyduğumuz ulusal pandemi döneminde, ülke genelinde yürütülen yoğun çabalara destek vermek, sokağa çıkma engeli olan vatandaşlarımıza hizmet etmek için, İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Vefa Gurubu çatısı altında ve TMF koordinasyonunda bir araya gelen 1.000 gönüllü motosikletlinin akaryakıt ihtiyaçlarını karşılama kararı aldık. Proje duyulduğunda tam iki katından fazla talep geldi. Her zaman yanında olduğumuz TMF ve motosiklet camiasının bu duyarlılığını takdirle karşılıyor ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.