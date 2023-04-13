Evde ölü bulunan bebeğin cenazesi ortada kaldı

İstiklal Mahallesi’nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan’da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.

Ekipler, evde siyah çöp poşetinde Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay (42) ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay, gözaltına alındı.

“ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOKTU”

Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” diyen Ayşegül Talay tutuklandı. Suat Talay ise polis ekiplerince aranıyor.

CENAZEYİ ALAN OLMADI

Bu arada 5 gün geçmesine rağmen, henüz Mehtap bebeğin cenazesi alınmadı. Otopsisi adli tıp kurumunda tamamlanan bebeğin cenazesi, 15 gün içinde teslim edilmezse kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)