Evden çalışamayanlar, sokağa çıkmak zorunda olanlar… Corona açmazı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada ölüme sebep olan corona virüsü Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı. Virüsün yayılmasını engellemek için önlemler de adım adım artırılıyor. Hem devlet hem özel sektör virüsün yayılmasını engellemek için harekete geçti.

Bazı şirketler önlem olarak evden çalışma sistemine geçti veya çalışmalarına ara verdi. Ancak bazı çalışanlar için risk devam ediyor.

Pazarlar: Ticaret Bakanlığı’nın, kararı ile pazar tezgahlarında artık ‘seçmece dönemi’ sona ermişti. Pazarcı esnafı da alınan kararın yerinde olduğunu ve toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Ancak sosyal mesafenin korunmasın pek mümkün olmadığı pazarlar pandemi durumunda hem vatandaşlar hem de pazar esnafı için risk taşıyor.

Bankalar: Bazı bankalar müşterilerini internet ve mobil bankacılığına yönlendirirken nakit limitlerini de artırdı. Şube çalışanları için de çeşitli önlemler alınması rağmen yoğunluk yaşanan şubeler bir tehdit unsuru.

Ulaşım: Otobüs, minibüs, metrobüs ve taksi gibi toplu taşıma araçları hem araçları kullananlar hem de yolcular için risk taşıyor.

Havaalanları: Düzenli olarak dezenfekte edilen, sosyal mesafe için kırmızı bant uygulamasına geçen havaalanlarında da önlemler artırıldı. Her ne kadar termal kameralar ile yolcular kontrol edilse de kuluçka süresince belirti göstermeyen ama bulaşıcı olduğu rapor edilen bir virüse karşı yeterli olup olmadığı merak konusu. Yolcular, havaalanı çalışanları ve kabin ekipleri de virüs tehdidiyle karşı karşıya.

Belediyeler: Sokağa çıkmayın çağrıları yapılırken belediye personeli ve belediyeye uğrayan vatandaşlar da risk taşıyor.

AVM’ler: Kapatılıp kapatılmayacakları büyük merak konusu olan AVM’lerin bir çoğu mağazaları kapatma kararı aldı. AVM’lerde sadece market ve eczaneler açık olacak. Eski yoğunlukları olmayan AVM’ler çalışanları ve ziyaretçileri için risk taşıyor.

Şantiyeler: Ülkenin dört bir yanından gelen insanların bir arada çalıştığı, küçük bir odayı sosyal mesafeye dikkat edemeden paylaşmak zorunda kalan özellikle inşaat sektöründeki işçiler risk altında. Yatakhane, yemekhane, duş ve tuvaletleri ortak kullanmak zorunda olan çalışanlar endişeli.